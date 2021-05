AT&T annuncia fusione tra WarnerMedia e Discovery: accordo da 43 mld

Il colosso Usa delle comunicazioni AT&T ha raggiunto un accordo per la fusione della sua controllata WarnerMedia con Discovery. L'operazione, da 43 miliardi di dollari, farà nascere un gigante dello streaming lanciando la sfida a Netflix e Disney. La newco potrebbe valere circa 150 miliardi. AT&T possiede Cnn, Hbo, e Warner Bross dopo l'acquisizione di Time Warner nel 2018 per 109 miliardi di dollari, poi rinominata WarnerMedia. Discovery invece possiede canali come Animal Planet e Discovery Channel. Dalle nozze tra WarnerMedia e Discovery nascerà quindi un gigante dello streaming e uno dei più grandi studio di Hollywood. La nuova società sarà guidata da David Zaslav, che per 14 anni ha guidato Discovery.