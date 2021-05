Amazon, niente tasse nel 2020 nonostante 44 mld di ricavi in Europa

Nessun contributo al fisco grazie agli accordi stipulati con il Lussemburgo, Paese in cui la società di Jeff Bezos ha la sua sede europea dal 2003. "Amazon paga tutte le tasse richieste in ogni paese in cui opera” ha specificato l'azienda in una nota Condividi:

Pare che il 2020 sia stato un anno piuttosto vantaggioso per Amazon che, nonostante abbia registrato 44 miliardi di euro di proventi in Europa (12 in più rispetto all’anno precedente), grazie agli accordi stipulati con il Lussemburgo (Paese in cui ha la sua sede europea dal 2003) non ha tasse da pagare avendo dichiarato perdite, nel Granducato, per 1,2 miliardi di euro. "Amazon paga tutte le tasse richieste in ogni paese in cui opera”, ha specificato la società in una nota. “L'imposta sulle società si basa sui profitti, non sui ricavi, e i nostri profitti sono rimasti bassi a seguito dei nostri ingenti investimenti e del fatto che la vendita al dettaglio è un’attività altamente competitiva e con margini ridotti".



Perdita di 1,2 miliardi in Lussemburgo approfondimento Amazon ammette: a volte corrieri costretti a fare pipì in bottiglie Secondo quanto riporta The Guardian, i conti di Amazon EU Sarl (la società europea di Amazon) mostrano che nonostante la società di Jeff Bezos abbia raccolto un reddito record, l'unità lussemburghese ha subito una perdita di 1,2 miliardi di euro. Queste perdite evitano ad Amazon di versare tasse e, in base al regime fiscale lussemburghese, le consentono di ottenere 56 milioni di euro di crediti d’imposta da utilizzare per compensare tasse su eventuali futuri profitti. L’aumento dei ricavi in Europa è in linea con quello generato in tutto il mondo dalla società statunitense – che nel 2020 ha prodotto ricavi pari a 386,1 miliardi di dollari, quasi 100 in più rispetto al 2019 – e si deve soprattutto alla pandemia che ha costretto gran parte della popolazione mondiale a stare più tempo in casa incentivando il mercato dell’e-commerce.