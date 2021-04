Record per Jeff Bezos, patrimonio supera i 200 miliardi di dollari

Dopo che le azioni del gigante dell'e-commerce Amazon sono aumentate in previsione del rapporto sugli utili del primo trimestre della società, il patrimonio di Jeff Bezos ha superato i 200 miliardi di dollari. Lo riporta Forbers . Il fondatore e ceo dell’azienda di e-commerce è la prima persona nella storia a superare questa cifra, ma è la seconda volta che il magnate raggiunge il traguardo: ci era già riuscito nell'agosto 2020, un risultato mai visto prima nei quasi quattro decenni in cui Forbes ha monitorato il patrimonio netto dei miliardari. Oggi la fortuna di Bezos vale l'equivalente dell'1% del Prodotto interno lordo (Pil) degli Stati Uniti.

Il ceo di Amazon detiene l'11% delle azioni dell'azienda da lui fondata

Bezos è diventato per la prima volta l'uomo più ricco del mondo nel 2017, mentre nel 2018, dopo che la sua fortuna personale aveva raggiunto i 150 miliardi di dollari, aveva conseguito il record di uomo più ricco della storia moderna. La maggior parte della ricchezza di Bezos proviene dalle sue azioni in Amazon, in cui detiene una quota dell'11%, secondo i documenti SEC del 2020 citati da Bloomberg. Possiede anche il Washington Post e la società di esplorazione spaziale Blue Origin.