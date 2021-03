MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, sposa un insegnante

"Sono stato un insegnante per la maggior parte della mia vita - scrive Dan Jewett su Giving Pledge - nonché uno studente grato della generosità di coloro che mi circondano. Ciò ha significato fare del mio meglio per seguire il loro esempio trasmettendo risorse di ogni tipo - dal tempo, all'energia, ai beni materiali - quando ho avuto loro da dare. E ora, in un colpo di felice coincidenza, sono sposato con una delle persone più generose e gentili che conosca e mi unisco a lei nell'impegno di trasmettere un'enorme ricchezza finanziaria per servire gli altri".

Jeff Bezos: "Dan è fantastico, sono felice per entrambi"



leggi anche

Jeff Bezos, ex moglie dona 1,7 miliardi di dollari in beneficenza

"Dan è un ragazzo fantastico e sono felice ed entusiasta per entrambi ", ha detto Jeff Bezos in una dichiarazione fornita a Forbes da un portavoce di Amazon. La stessa dichiarazione era stata riportata dal Wall Street Journal, che per primo ha riferito sul matrimonio di Scott e Jewett). Bezos e Scott hanno ufficializzato il loro divorzio nel luglio del 2019, dopo un matrimonio durato 25 anni. A MacKenzie Scott, per via di un accordo con Bezos, andò il 4 per cento delle azioni di Amazon, valutate in 38,3 miliardi di dollari.