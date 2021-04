Echo Show 10, da Amazon il nuovo assistente vocale che ci segue

Il nuovo assistente vocale Echo Show 10 oltre ad ascoltarci ci guarda e segue i nostri movimenti all’interno della stanza. Amazon reimmagina, dunque, l’utilizzo dell’assistente Alexa sui dispositivi dotati di schermo e ha lanciato, ad aprile 2021, un nuovo prodotto con uno schermo in grado di ruotare in base alla posizione di chi lo sta utilizzando, indipendentemente dal punto della stanza in cui la persona si trova. Un lancio, ci racconta Gianmaria Visconti, country manager per l’Italia di Amazon Alexa, che arriva in un momento particolarmente fortunato per gli assistenti vocali: i clienti di Alexa, in un anno che abbiamo trascorso molto in casa, sono praticamente raddoppiati (+90% tra il 2020 e il 2021), con le funzioni più amate che sono state la riproduzione di musica, la gestione della casa intelligente, l’aiuto in cucina.

Un assistente che ci segue



Quello che stupisce durante i primi giorni di utilizzo di Echo Show 10 è come lo schermo riesca a seguirci in maniera del tutto discreta, ruotando di 360 gradi nel silenzio più totale. “L’elemento più innovativo - spiega Visconti - è sicuramente il fatto che ruoti automaticamente per tenere inquadrata la persona che sta interagendo con Alexa e questo è particolarmente utile ad esempio durante una videochiamata, rimanendo sempre al centro dell’immagine anche mentre si cammina in una stanza”. Anche la configurazione della rotazione è particolarmente semplice e immediata: nel momento in cui decidiamo dove mettere Echo Show 10, con pochi passaggi riusciamo a segnalare ad Alexa di quanto lo schermo può ruotare, dove non deve andare (ad esempio in corrispondenza di un mobile o di ostacoli), quali zone non deve inquadrare. Il movimento dello schermo sarà continuo se stiamo guardando un video o un film, ascoltando musica, facendo una videochiamata o parlando con Alexa; Echo Show 10 sarà invece in una posizione fissa se non viene utilizzato o “interpellato”. Tra le novità di quest’anno c’è anche la possibilità di trasformare Echo Show in una telecamera di sicurezza in grado di “controllare” anche a distanza di migliaia di chilometri i nostri cari, i bambini, gli animali in casa. Accedere alla funzione è molto semplice tramite l’app Alexa sullo smartphone o sul tablet. Una volta avuto accesso a distanza alla telecamera, le persone in casa saranno comunque avvertite tramite un messaggio che compare sullo schermo di Echo Show 10 e potranno decidere, eventualmente, di interrompere il flusso video o anche di disattivare la telecamera tramite il copritelecamera fisico.

Le altre funzionalità



Ma cos’altro si può fare con Echo Show 10? In realtà tutto quello che già si può fare con Alexa, con l’aggiunta dello schermo su cui compaiono tutte le informazioni relative a quello che chiediamo all’assistente vocale. Si possono chiedere ad Alexa le ultime notizie (tramite la skill di Sky TG24, ad esempio), si può chiedere qualsiasi tipo di informazione, le condizioni del meteo e del traffico, si possono impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare i prodotti compatibili della casa intelligente (allarmi, sensori, lampadine, condizionatori, termosifoni, serrande, forni, etc - sono 140mila i prodotti compatibili). Tra le novità di Echo Show 10 anche la possibilità di fare videochiamate di gruppo (fino a 7 utenti Skype o Amazon collegati - peccato che al momento non siano supportati Whatsapp e Messenger), mentre una delle funzioni sempre molto apprezzate (e più utilizzate) è quella di chiedere ad Alexa di aiutarci a cucinare e di seguirci passo passo nella preparazione dei cibi.