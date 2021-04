In otto giorni dall'avvio delle procedure, sono arrivate all'Inps quasi 4mila richieste. Per chiedere le ulteriori tre mensilità previste dal decreto Sostegni ci sarà tempo fino al 30 aprile. L'Istituto ha pubblicato la circolare con le istruzioni per ottenere il sussidio per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid 19, chiarendo quali sono i requisiti di residenza, economici e patrimoniali: ecco tutto quello che c'è da sapere