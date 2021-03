Volkswagen celebra i 70 anni di Seat con nuove auto elettriche

Un nuovo modello di auto elettrica all'anno

La Seat è una casa automobilistica fondata in Spagna che, dal 1985, fa parte del gruppo Volkswagen ed è presente in 77 Paesi nel mondo ed è tra i maggiori produttori di auto. Volkswagen, dopo una battuta d'arresto a cauda del Dieselgate cinque anni fa, con l'insieme dei suoi marchi nel 2020 ha venduto - come scrive il Corriere - 9,3 milioni di macchine di cui 5,7 milioni siglate Volkswagen. Sono state consegnate 109 mila vetture elettriche, grazie ai modelli e-Golf e alla nuova ID.3, che hanno permesso al brand di essere in testa nel segmento a zero emissioni, davanti a Renault (102 mila) e a Tesla (97.800). Cosa ci può essere nel futuro di Seat e Volkswagen? Dal piano illustrato da Brandstätter c'è l'intenzione di aumentare "al 70%, in Europa, entro il 2030, la nostra quota di auto totalmente elettriche, in Cina e Stati Uniti prevediamo il 50%". L'obiettivo sarebbe quindi di lanciare almeno un nuovo modello 100% elettrico all’anno e dal prezzo non eccessivo. "Una vettura dal costo non superiore a 20 mila euro, prima del 2025, due anni in anticipo a quanto stabilito in precedenza", spiegano dalla casa automobilistica tedesca.