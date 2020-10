Su Waze arrivano le colonnine per le auto elettriche

Waze, la nota app dedicata alla navigazione stradale si arricchisce con la possibilità di visualizzare le colonnine delle auto elettriche sulle mappe. Per ora i punti di ricarica sono solo 5.000, ma nelle prossime settimane il loro numero crescerà, grazie anche al supporto di Volkswagen, che ha abbracciato l’iniziativa della community dell’applicazione. La scelta di Waze è in parte legata al rapporto Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano (E&S), dal quale emerge che nei prossimi dieci anni il numero delle vetture elettriche con targa italiana salirà a 7 milioni, arrivando a coprire il 30% delle immatricolazioni totali. Attualmente in Italia sono disponibili circa 8.200 punti di ricarica pubblici e privati di cui possono usufruire tutti gli utenti. Si tratta di un numero in crescita e in linea con la media europea.