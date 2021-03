Exor, la holding della famiglia Agnelli compra il 24% di Louboutin

Exor diventarà azionista al 24%, al fianco dei suoi fondatori, e nominerà 2 dei 7 componenti del consiglio di amministrazione della società. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel secondo trimestre del 2021 Condividi:

Raggiunto l’accordo con Christian Louboutin. La holding della famiglia Agnelli investirà 541 milioni di euro per diventare azionista al 24%, al fianco dei suoi fondatori, e nominerà 2 dei 7 componenti del consiglio di amministrazione della società. Per il marchio del lusso mondiale l’obiettivo è accelerare la prossima fase dello sviluppo dell’azienda e il perfezionamento dell'operazione è previsto nel secondo trimestre del 2021. Anche questa mossa di Exor rientra nella campagna acquisti nel mondo del lusso che prosegue a passo spedito.

L’iconica suola rossa “marchio di fabbrica” approfondimento Louboutin, storia delle scarpe con suola rossa più famose e costose Fondata nel 1991, Christian Louboutin è uno dei più importanti nomi del lusso mondiale, diventato famoso per le scarpe da donna dall'inconfondibile suola rossa, iconiche protagoniste anche al cinema e nelle serie tv, indimenticabili ai piedi di Carry e company in Sex&The City. Un punto di partenza perché ben presto ha declinato la sua moda anche in altri segmenti, come calzature da uomo, pelletteria, accessori e bellezza imponendosi sul mercato internazionale. L’ampia presenza commerciale internazionale comprende circa 150 negozi di proprietà in 30 paesi e una rete mondiale di selezionati rivenditori al dettaglio.

Le parole di John Elkann approfondimento Gedi, Exor compra la quota di Cir per 102 mln di euro “Si apre una notevole opportunità per sviluppare la presenza del brand, in particolare attraverso un'ulteriore espansione geografica, soprattutto in Cina, anche con il rafforzamento delle sue attuali piattaforme digitali e di e-commerce. Nel corso di questi anni - commenta John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor - ho potuto ammirare il talento di Christian con cui ha creato uno dei più grandi brand indipendenti del lusso a livello mondiale. Oggi siamo molto felici di unirci a lui, a Bruno e alla sua fantastica squadra per lavorare insieme con l'obiettivo di accelerare piani di sviluppo di questa ambiziosa società. Condividiamo lo stesso spirito familiare, la stessa cultura e gli stessi valori, che sono alla base di una partnership solida. La straordinaria creatività di Christian Louboutin, la sua energia e la sua visione sono esattamente le qualità che ci vogliono per costruire una grande società".