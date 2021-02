Bonus Irpef e assegno unico: a chi spettano e come ottenerli

3/11 ©Fotogramma

Si tratta di un trattamento integrativo del reddito di 1.200 euro annui dal 2021 per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui e un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo, confermata per il 2021, pari a 1.200 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce fino ad azzerarsi per redditi complessivo pari a 40.000 euro annui

Reddito medio degli italiani è di 20.690 euro annui