Crisi governo, Fitch: con esecutivo debole crescita a rischio

Secondo l'agenzia di rating, la situazione che sta vivendo l'Italia "inasprisce i rischi di politica economica". Fitch ritiene "improbabili le elezioni anticipate” ma senza una strategia efficace il rapporto debito/Pil è destinato a non calare. Inoltre viene fatto notare che il rating italiano è in bilico “se l'Italia dovesse fallire ad usare i fondi di Next Generation Ue per spingere le prospettive del Pil a medio termine”

Secondo l'agenzia di rating Fitch, la crisi politica che sta vivendo l'Italia "inasprisce i rischi di politica economica" ( CRISI DI GOVERNO: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE CON TUTTE LE NOTIZIE ). "Le conseguenze della crisi politica non sono chiare", afferma Fitch, che ritiene "improbabili le elezioni anticipate". Tuttavia "l'avvento di un governo sostanzialmente più debole o una persistente incertezza politica potrebbe danneggiare le prospettive di crescita dopo la pandemia attraverso una strategia economica coerente". Il fallimento nell'implementare "una credibile strategia di crescita post-pandemica", compreso "l'efficiente uso dei fondi Next generation Ue, ridurrebbe la probabilità di una stabilizzazione e riduzione del rapporto debito/Pil”.

Fitch: rating Italia a rischio senza fondi Ue

"Se l'Italia dovesse fallire ad usare i fondi di Next Generation Ue per spingere le prospettive del Pil a medio termine, questo potrebbe esercitare pressioni al ribasso sul rating sovrano dell’Italia”, scrive Fitch in un report sulla situazione politica italiana. L’agenzia considera "rischi di breve termine per la crescita" anche "la seconda ondata di pandemia e un lento avvio delle vaccinazioni". "L'ultimo pacchetto di supporto fiscale approvato dal governo, che vale l'1,8% del Pil, mitigherà l'impatto sul settore privato, specialmente nel primo trimestre del 2021, ma condurrà anche ad un deficit di bilancio nel 2021 più alto dell'8% del Pil che avevamo preventivato in dicembre - rileva Fitch - anche se un forte rimbalzo del Pil dalla metà del 2021, grazie all'accelerazione della vaccinazione di massa, dovrebbe sostenere in qualche modo la posizione fiscale".