Le misure previste per la zona arancione "colpiscono più di quattro italiani su 10 (44%), nonostante interessino solo cinque regioni che si classificano però tra le più popolose a livello nazionale". È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sulla nuova ordinanza del ministero della Salute in vigore dal 10 al 15 gennaio, con la quale passano in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

