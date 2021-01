10/23 ©Fotogramma

In Sicilia i nuovi casi sono 1.839, su 10.427 tamponi: tasso che sale al 17,6%. Le vittime sono 31 nelle ultime 24 ore, 2.695 in totale. Gli attualmente positivi sono 40.398. Continuano a crescere i ricoveri ospedalieri: sono 1.461 (15 in più), 205 dei quali nei reparti di terapia intensiva. Per le province, in testa Catania con 438 nuovi casi, seguita da Palermo con 317 e Messina con 283. I contagiati ufficiali sono in totale 106.322