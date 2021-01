Pensioni d'invalidità, cosa cambia nel 2021: importi e limiti reddito

L'Inps ha aggiornato le cifre delle prestazioni assistenziali per il nuovo anno. La perequazione definitiva per il 2020 è dello 0,5%, mentre quella provvisoria per il 2021 è dello 0% per via della variazione negativa dell'indice dei prezzi. Piccolo aumento per l'assegno di accompagnamento

Con la circolare numero 148 pubblicata il 18 dicembre 2020, l’Inps ha aggiornato gli importi e i limiti di reddito delle prestazioni assistenziali per il 2021. L’istituto previdenziale ha fissato una perequazione definitiva dello 0,5% per il 2020, mentre per il 2021, invece, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e dei limiti reddituali è dello 0%, a causa della variazione dell’indice dei prezzi che è stata negativa. Ecco cosa cambia nel dettaglio nell'anno nuovo per quanto riguarda le pensioni d'invalidità.

Limiti di reddito

Per quanto riguarda le prestazioni a favore delle persone con invalidità riconosciuta (mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti) i limiti di reddito per avere diritto al trattamento non sono cambiati rispetto al 2020. Per quanto riguarda gli assegni riconosciuti agli invalidi parziali - con percentuale quindi compresa tra il 74% e il 99% - il limite reddituale è quello stabilito per la pensione sociale, e lo stesso vale per l’indennità di frequenza. Per gli invalidi civili totali, ai ciechi civili e ai sordi, resta quindi valido lo stesso limite di reddito annuo personale previsto nel 2020, pari a 16.982,49 euro. Per gli invalidi parziali e i minorenni ai quali viene riconosciuta l’indennità di frequenza, il limite di reddito resta pari a 4.931,29 euro.

Importi

Anche per quanto riguarda gli importi non ci sono cambiamenti rispetto allo scorso anno, con gli invalidi - sia totali che parziali - e i sordi che ricevono un sostegno mensile per un importo pari a 287,09 euro. Per i ciechi parziali, invece, l’assegno è di 213,08 euro, mentre per quelli assoluti sale a 310,48 euro. Un piccolo aumento c'è per l’assegno di accompagnamento che dal 1° gennaio 2021 sale da 520,29 a 522,10 euro, come spiegato nell'allegato numero 2 alla circolare Inps.