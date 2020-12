Ovs presenta offerta vincolante per l'acquisto del brand Stefanel

Approvato contestualmente un aumento di capitale da 80 milioni di euro per cogliere opportunità di crescita per linee esterne, attraverso fusioni e acquisizioni

Ovs ha presentato "un'offerta vincolante volta all'acquisizione di alcuni asset" di Stefanel, attualmente in amministrazione straordinaria, "tra cui in particolare il brand storico dell'azienda". "In considerazione dell'entità di tale offerta, i mezzi finanziari necessari risultano essere ampiamente nelle disponibilità correnti del gruppo", si legge in una nota di Ovs, la cui assemblea ha tra l'altro approvato oggi all'unanimità un aumento di capitale da 80 milioni di euro per cogliere opportunità di crescita per linee esterne, attraverso fusioni e acquisizioni.