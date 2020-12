3/20 ©Ansa

Quando potranno ritirarla i pensionati che non ricevono l’accredito sul conto corrente? Per i pensionati che ritirano personalmente la tredicesima gli sportelli sono stati aperti anticipatamente già il 25 novembre, per evitare code e assembramenti agli uffici postali

Natale, Confcommercio: spesa regali giù del 18%