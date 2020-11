Covid, Tridico a Sky Tg24: "Debito Inps è dello Stato, ma non allarma"

Il presidente dell’istituto previdenziale sull’emergenza Covid: "Ovvio che abbiamo accumulato deficit per pagare bonus e cassa integrazione e senza contributi pagati, ma lo Stato si indebita in modo sostenibile". E sulle pensioni: "Quota 100 si esaurisce nel 2021, l’idea è di avanzare delle uscite anticipate dal 2022 per i lavori gravosi e usuranti"

"Il debito dell’Istituto, così come anche il fatturato, fa parte del bilancio dello Stato" e durante questi mesi "è ovvio che l’Istituto ha accumulato un deficit, ma non lo ha deciso l’istituto che le aziende non avrebbero dovuto pagare i contributi ma al contrario l’Istituto doveva pagare bonus e cassa integrazione, lo ha deciso lo Stato. Lo Stato ha deciso di fare debito ma non c'è di che allarmarsi". Così a Sky TG24 Economia il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico sintetizza il momento dell'istituto previdenziale alle prese, sul versante economico, con l'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "In questo momento - spiega Tridico - lo Stato si indebita in modo molto sostenibile e, in un quadro normativo ed europeo controllato e coordinato, le possibilità di finanziamento dello Stato sono molto molto agevoli".