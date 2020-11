Ue, economia Italia non tornerà a livelli pre-pandemia nel 2022

Le previsioni economiche sono state diffuse dalla Commissione Ue: in Italia "è improbabile che la ripresa sia sufficiente a far tornare la produzione ai livelli pre-pandemici entro il 2022”. Per il Pil italiano prevista una contrazione del 9,9% nel 2020, frena anche la ripresa nel 2021, +4,1%. Deficit e debito Italia inizieranno il calo l’anno prossimo, la disoccupazione schizzerà all'11,6%

La Commissione Ue ha diffuso le previsioni economiche aggiornate, con dati che tengono conto della pandemia di coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Le stime per il nostro Paese non sono ottimistiche sul breve periodo: "L'Italia si sta riprendendo da un profondo calo della produzione, ma la pandemia e le sue ripercussioni negative persistono e pesano sull'attività economica, in particolare sui servizi. È improbabile che la ripresa sia sufficiente a far tornare la produzione ai livelli pre-pandemici entro il 2022”, comunica la Ue. Per il Pil italiano prevista una contrazione più moderata per il 2020 (-9,9%) ma anche una crescita più lenta nel 2021 (4,1%) rispetto alle previsioni di luglio (-11,2% e 6,1%).

Spagna in testa per calo Pil, poi l'Italia

È la Spagna il Paese Ue con il calo del Pil più accentuato quest'anno (-12,4%), seguito dall'Italia (-9,9%), dalla Croazia (-9,6%), dalla Francia (-9,4%) e dal Portogallo (-9,3%). Secondo le nuove stime della Commissione Ue, la Grecia cala del 9%, il Belgio dell'8,4%, la Germania del 5,6%. Meno grave la situazione in Irlanda, dove il Pil frena solo del 2,3%.