Covid, Confesercenti: "Con nuove misure, fino a 110mila chiusure"

L’associazione di categoria ipotizza che le nuove disposizioni per il contenimento della pandemia provocheranno un’ulteriore riduzione di circa 5,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie con danni significativi per numerose altre imprese. Un altro lockdown causerebbe una caduta immediata della spesa di 40 miliardi

Con le ultime disposizioni per il contenimento del Covid-19 si potrebbe arrivare alla chiusura di altre 20mila attività, portando da 90 a 110mila le cessazioni di impresa previste quest'anno. A riferirlo è la Confesercenti che ipotizza, in seguito al nuovo dpcm, un’ulteriore riduzione di circa 5,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie. Secondo l’associazione di categoria, se le chiusure dovessero essere imposte anche per la prima settimana di novembre, la riduzione complessiva della spesa delle famiglie per il 2020 potrebbe raggiungere i 95,8 miliardi di euro anche con il ritorno alla normalità in occasione delle festività natalizie (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

"Evitare un lockdown totale e aiutare le imprese" leggi anche Mense, dalle scuole alle aziende la ristorazione collettiva è in crisi In base a quanto riferito da Confesercenti, nel caso si dovesse tornare a due ulteriori mesi di lockdown, si verificherebbe una caduta immediata della spesa di 40 miliardi. "L'aver evitato il lockdown totale è un fatto positivo, ma le restrizioni imposte potrebbero comunque avere ripercussioni drammatiche sulle imprese, in particolare nei comparti colpiti in maniera diretta dalle nuove limitazioni", afferma Patrizia De Luise, presidente nazionale di Confesercenti. "Chiediamo non solo che si predispongano sostegni adeguati, ma che stavolta siano davvero immediati: alcune misure già annunciate da tempo - come i contributi per le imprese dei centri storici, o quelli per le attività di ristorazione e dei settori ricreativi e dell'intrattenimento - sono ancora bloccate dalla mancanza di decreti attuativi. Bisogna cambiare passo".