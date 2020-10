Cerved, in uno studio realizzato per Anci, ha analizzato il “fatturato” di 93 città di media grandezza nel nostro Paese nel biennio 2020-21, stimando che le conseguenze della pandemia potrebbero costare fino a 344 miliardi, circa la metà del totale nazionale. La sofferenza di settori fondamentali come l’automotive potrà condizionare al ribasso l'economia di centri come Potenza, Chieti e Campobasso