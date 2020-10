Coronavirus, Montezemolo: “Senza aiuti Italo dovrà fermarsi”

Il presidente della società Nuovo Trasporto Viaggiatori al Corriere della Sera: “Il decreto rilancio prevedeva la creazione di un fondo di circa 1,2 miliardi a sostegno delle imprese di trasporti a mercato, cioè alta velocità e servizio merci, ma siamo a novembre e non è arrivato nulla”. E aggiunge: “Non si è rafforzato il trasporto locale, e i treni disponibili di Italo oggi potrebbero essere utili proprio per rafforzare la sicurezza, la qualità e ridurre l’affollamento dei regionali”

“Il decreto rilancio prevedeva la creazione di un fondo di circa 1,2 miliardi a sostegno delle imprese di trasporti a mercato, cioè alta velocità e servizio merci, da distribuire in 15 anni. Il governo ha disatteso impegni presi, siamo a novembre e non è arrivato nulla. A questo punto se non arrivano i fondi promessi in tempi brevissimi, Italo sarà costretto a fermarsi”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Luca Cordero di Montezemolo, fondatore e presidente della società Nuovo Trasporto Viaggiatori. “Non disconosco certo l’impegno del governo - aggiunge l’imprenditore - ma bisogna dirci la verità: il Covid è l’emergenza assoluta, ma non vorrei che diventi anche il paravento per non affrontare di petto con urgenza problemi economico sociali del Paese” (COVID: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

“I treni di Italo potrebbero essere utili per ridurre l’affollamento dei regionali” approfondimento Mezzi pubblici: quattro utenti su cinque sono tornati a usarli Secondo Montezemolo, “i treni ad alta velocità sembrano cliniche: puliti, posti seduti e quindi tracciabili, ricambio d’aria frequente. Il ministro della Sanità il 14 luglio aveva stabilito che potessimo salire all’80% di capienza, poi un’incomprensibile marcia indietro, con la conseguenza che oggi sui treni ad alta velocità si viaggia al 50%, mentre sul trasporto locale all’80% o al 100%, senza controlli e con pericolosi ammassamenti”. Se Italo si fermasse, aggiunge, “sarebbe una grande sconfitta per il Paese, non solo per noi. La concorrenza nei treni ha consentito di ridurre del 40% le tariffe, e la privatizzazione italiana viene citata come esempio in Europa. Si conosceva il grande rischio di una ripresa della pandemia ad ottobre, e in questi mesi c’è stato un colpevole ritardo: non si è rafforzato il trasporto locale, e i treni disponibili di Italo oggi potrebbero essere utili proprio per rafforzare la sicurezza, la qualità e ridurre l’affollamento dei regionali”.