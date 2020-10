Mezzi pubblici: quattro utenti su cinque sono tornati a usarli

I mezzi del trasporto pubblico locale sono tornati sotto pressione. Infatti, per quanto le autorità abbiano confermato che la maggior parte di loro viaggi al di sotto dell'80 per cento della capienza, la presenza di molti passeggeri potrebbe rappresentare un pericolo di contagio. In particolare in alcune ore di punta. D'altra parte l'associazione di categoria ricorda che il sistema potrebbe collassare se la capienza massima fosse ridotta.

Secondo i dati dell'app di mobilità Moovit, in Lombardia e nel Lazio i passeggeri sono circa il 20 per cento in meno rispetto a gennaio, mentre in Campania negli ultimi giorni sono tornati a contrarsi, forse per effetto della nuova paura dei contagi e nuove limitazioni.

