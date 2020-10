B&B, arriva stretta salva centri storici sugli affitti brevi

2/10 ©Fotogramma

La commissione Bilancio del Senato ha approvato una raffica di modifiche al decreto legge agosto che vanno dalla semplificazioni delle norme sul superbonus al via libera per lo smart working per i genitori con figli in quarantena passando per la proroga a fine ottobre delle scadenze fiscali per le pmi e le partite Iva e per il bonus (fino a 3.500 euro) per il restyling elettrico delle auto

