QUOTA 100 PER TRE ANNI - Chi aveva almeno 62 anni (ed è quindi nato fino al 1957 nel 2019 fino al 1958 nel 2020 e fino al 1959 nel 2021) può andare in pensione se ha maturato almeno 38 anni di contributi. E' previsto il divieto di cumulo con l'attività lavorativa fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L'anticipo massimo può arrivare a cinque anni se si sono appena compiuti i 62 anni di età dato che per l'accesso alla pensione di vecchiaia l'asticella è salita nel 2019 a 67 anni