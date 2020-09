Pensioni, come cambiano dal 2022 dopo Quota 100: le ipotesi in campo

Dopo che anche il premier Conte ha chiuso alla possibilità di rinnovo della misura varata dal governo gialloverde, sono allo studio nuovi meccanismi di pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni di età necessari per accedere alla pensione di vecchiaia. Tra le ipotesi in campo, la previsione di una soglia di accesso alla pensione a 63-64 anni con 38-39 anni di contributi, con l’introduzione di penalizzazioni legate al calcolo contributivo. Intanto si dovrebbero prorogare Ape sociale e Opzione donna

"Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all'ordine del giorno il rinnovo”, ha dichiarato il premier Giuseppe Conte. La possibilità di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi cesserà dunque il 31 dicembre 2021, come previsto dalla misura varata dal governo gialloverde. Come riporta il Corriere della Sera, sono però allo studio nuovi meccanismi di pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni di età necessari per accedere alla pensione di vecchiaia. Ecco quali sono le ipotesi di nuove forme di pensionamento flessibile.

Pensioni anticipate con penalizzazioni leggi anche Pensioni, Conte: "Quota 100 è progetto triennale, non sarà rinnovato" Tra le ipotesi in campo per il 2022, la previsione di una soglia di accesso alla pensione a 63-64 anni con 38-39 anni di contributi, con l’introduzione di penalizzazioni legate al calcolo contributivo. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato un negoziato con i sindacati, nel quale verranno discusse intanto le misure che entreranno nella manovra per il 2021. “Allo studio - ha dichiarato la ministra - ci sono delle misure di staffetta generazionale o di contratto di solidarietà espansiva, che aiutano i giovani all'inserimento lavorativo e accompagnano in uscita il lavoratore anziano”.

Proroga dell’Ape sociale leggi anche Pensioni: riapre ‘cantiere’ riforma, incontro Catalfo-sindacati Dovrebbero essere previste le proroghe di Ape e Opzione Donna. Le sigle sindacali vogliono una proroga dell’Ape sociale 2021, anche estendendo i beneficiari alle attività cosiddette gravose o usuranti e ai lavori più esposti al rischio del contagio da coronavirus. Tra le altre richieste, l’estensione della possibilità di accesso alla pensione precoce per tutti i lavoratori per i quali si ipotizza l’estensione dell’Ape Sociale. La proroga potrebbe essere accompagnata da un allentamento dei requisiti d’accesso, in particolare a favore dei lavoratori discontinui che spesso si vedono respinta la domanda perché non hanno raggiunto il minimo per la Naspi, indennità di disoccupazione.