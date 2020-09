Riforma pensioni, le ipotesi: da opzione 41 a quota 102

Dopo la sperimentazione triennale non dovrebbe essere prorogata Quota 100. Si studiano quindi nuovi meccanismi di uscita anticipata dal mondo del lavoro. Il ministero del Lavoro smentisce questi scenari. Intanto il 16 settembre si tiene un vertice tra esecutivo e sigle sindacali in vista delle misure previdenziali da inserire nella prossima legge di Stabilità

L’addio a Quota 100

Il meccanismo di Quota 100 sembrava potesse essere prorogato, con modifiche, dopo la sperimentazione triennale. Ma nelle ultime settimane è emerso che quasi sicuramente invece non si andrà avanti. In futuro dunque non dovrebbe più esserci la possibilità di lasciare il posto di lavoro nel momento in cui età e anni di contribuzione sommati arrivano a 100. Si studia però l’alternativa. Il ministero del Lavoro smentisce categoricamente ma secondo alcune indiscrezioni di stampa una soluzione potrebbe essere una sorta di Quota 102. Un’uscita dal mondo del lavoro a 64 anni di età anagrafica e 38 di contributi, con una riduzione dell’importo in rapporto agli anni di contribuzione in meno rispetto all’uscita tradizionale. La nuova misura entrerebbe però in vigore dal 2022, alla fine del triennio di sperimentazione per Quota 100.

L’opzione 41

Un’altra ipotesi teorica, che piace molto ai sindacati, è la cosiddetta Quota 41 o Opzione 41, ovvero il diritto alla pensione con almeno 41 anni di contributi alle spalle, indipendentemente dall'età anagrafica. Al momento questa possibilità è prevista solo per alcune categorie di lavoratori. In questo modo si supererebbe Quota 100 e si anticiperebbe l’età pensionabile sotto i 67 anni previsti dalla legge Fornero. I sindacati vorrebbero ancorare questa ipotesi all’assegno pieno per il lavoratore in uscita.