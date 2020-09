4/11 ©Getty

La stragrande maggioranza degli italiani in viaggio – riferisce la Coldiretti - ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto mentre in difficoltà sono gli alberghi e segnali incoraggianti si notano secondo Campagna Amica per i 24mila agriturismi soprattutto a settembre con la crescita del turismo ambientale e naturalistico