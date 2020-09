1/30 ©Getty

L'Italia è seconda solo alla Polonia per l'importo dei fondi strutturali Ue per favorire la crescita e l'occupazione previsti per il periodo 2021-2027. L'ammontare destinato all'Italia è di 12,9 miliardi per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (Fse) e di 23,6 miliardi del Fondo di sviluppo regionale (Fesr). Ecco la classifica

Recovery Fund, le linee guida: dal raddoppio del Pil all'intervento sul Fisco