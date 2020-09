4/15 ©Getty

Ma nelle città in cui la concorrenza funziona, come a Pordenone, su quel budget medio si possono risparmiare 1.100 euro l’anno. E anche di più nelle città in cui la differenza tra il supermercato più caro e quello più economico è maggiore, come a Cuneo e Brescia, dove è possibile risparmiare oltre 1.500 euro all’anno. Che diventano addirittura 1.769 euro a Milano, città in cui si registra il risparmio massimo possibile