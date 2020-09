Spread Btp/Bund apre a 146 punti oggi 4 settembre

Venerdì 4 settembre il differenziale ha aperto a 146 punti base, stabile rispetto alla chiusura del giorno precedente. Il bond italiano segna un tasso dello 0,977%. Partenza in negativo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,44%

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 4 settembre, ha aperto stabile a 146 punti base, stesso livello della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,977% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Partenza in negativo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,44%. Giù anche gli altri principali Mercati europei: Londra è scesa dello 0,94%, Parigi in ribasso dello 0,70% e Francoforte dell'1,08%.