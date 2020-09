Spread Italia, l'andamento del differenziale Btp-Bund oggi 3 settembre

L'andamento del 2 settembre

Ieri, mercoledì 2 settembre lo spread aveva chiuso in rialzo a 145 punti base e con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,96%. Giornata buona per Piazza Affari: dopo aver aperto in rialzo (+0,52% a 19.696 punti), la Borsa di Milano aveva chiuso ancora in terreno positivo con l'indice Ftse Mib che aveva guadagnato l'1,34% a 19.858 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Seduta in rialzo anche per le altre principali Borse europee: Parigi aveva guadagnato l'1,9% a 5.031 punti e Francoforte il 2,05% a 13.239 punti. Più cauta Londra (+1,36% a 5.941 punti).