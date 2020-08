Usa, Powell: "Obiettivo Fed è tenere inflazione al 2%"

Il presidente della banca centrale americana è intervenuto, virtualmente, al tradizionale appuntamento annuale dell'istituto. "Con l'economia in continua evoluzione, la strategia per centrare gli obiettivi deve adattarsi alle nuove sfide che emergono", ha aggiunto

Un'inflazione in media del 2% è l'obiettivo della Fed nel futuro dell'economia colpita dal coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ), perché un'inflazione in "modo persistente debole crea rischi per l'economia". Lo ha affermato il presidente della Fed , Jerome Powell, intervenendo virtualmente a Jackson Hole, il tradizionale appuntamento annuale della banca centrale americana che quest'anno, a causa della pandemia, è a distanza. Negli Stati Uniti, ha aggiunto Powell, ci saranno "un paio di anni" con un tasso di disoccupazione relativamente alto.

La Fed pronta a tutto per centrare l'obiettivo

Un'inflazione in media del 2% è l'obiettivo della Fed perché un'inflazione in "modo persistente debole crea rischi per l'economia", ha spiegato il presidente della Fed. La Fed userà tutti gli strumenti a sua disposizione per centrare il suo mandato che prevede la massima occupazione e la stabilità dei prezzi. Obiettivi che richiedono stabilità finanziaria per essere centrati.