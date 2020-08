1/21

Il primo Paese per numero di nuovi contagi da coronavirus in 24 ore è ancora l’India, secondo i dati dell’Oms aggiornati al 25 agosto. Per la prima volta da giorni, nella lista dei primi 10 Paesi non ci sono Stati europei. Continua a preoccupare l’ascesa dei casi in Centro e Sud America

Tutti gli aggiornamenti live sul coronavirus