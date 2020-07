Il provvedimento, approvato dalla Camera e in attesa dell'ok del Senato, è stato ideato per aiutare le famiglie e favorire la natalità in Italia: potrà essere operativo a partire dal 2021 e sarà disponibile dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età del nascituro. L'ammontare della cifra, secondo le prime ipotesi, è tra i 200 ed i 250 euro mensili ma dipenderà dalla riforma fiscale