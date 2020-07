Dl Rilancio, congedo genitori fino a 30 giorni esteso al 31 agosto

Lo prevede uno degli emendamenti, approvato in commissione Bilancio alla Camera. Via libera anche a 200 milioni per sicurezza imprese, reddito d'emergenza anche a occupanti case abusive se con minori o persone gravemente malate in famiglia. Il provvedimento è atteso per lunedì in Aula a Montecitorio, per l'inizio della discussione generale

È stato esteso dal 31 luglio al 31 agosto il periodo nel quale i genitori di bambini fino a 12 anni, dipendenti di ditte private, possono chiedere un congedo fino a 30 giorni,. La misura era scattata il 5 marzo scorso per l'emergenza coronavirus. A prevederlo è uno degli emendamenti al decreto Rilancio, approvati in commissione Bilancio alla Camera. I lavori sono iniziati stamattina. Il provvedimento è atteso per lunedì in Aula a Montecitorio, per l'inizio della discussione generale ( CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

Inail, 200 milioni per sicurezza imprese

approfondimento

Decreto Rilancio, le misure per lavoratori e famiglie. FOTO

Un altro emendamento dà il via libera all’Inail per l’utilizzo di 200 milioni di euro, in via eccezionale per il 2020, con l’obiettivo "sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese”. I progetti finanziati saranno scelti con un bando.

Rem a occupanti case abusive se con persone malate

Passa in commissione anche la norma che prevede la possibilità di accedere al Red (reddito di emergenza) anche ai nuclei familiari che occupano abusivamente un immobile. Ciò sarà possibile soltanto se in difficoltà economica, in presenza di minori o persone gravemente malate o portatrici di handicap, solo per la fase di emergenza Covid e non oltre il 30 settembre 2020.

Sei milioni a lavoratori frontalieri

La commissione Bilancio alla Camera ha inoltre approvato un emendamento che riconosce un contributo da 6 milioni per bonus in favore dei lavoratori frontalieri, che svolgono la loro attività nei Paesi limitrofi ai confini nazionali, "che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 23 febbraio 2020” e che non avevano potuto accedere al beneficio in questi mesi.