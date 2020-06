Ripartenza, moratorie e finanziamenti per sostenere imprese e famiglie

Dopo l’emergenza Covid-19 l’economia italiana si sta riavviando, con imprese grandi e piccole che hanno ricominciato le loro attività. Sono diversi gli strumenti messi in campo per permettere a tutti di rialzarsi: dai fondi ai finanziamenti, passando per le consulenze a distanza e gli aiuti per i più giovani. Con un occhio rivolto all’ambiente e ai progetti sostenibili

Dopo l’emergenza Coronavirus l’Italia si rimette in moto. Ripartono attività, aziende e, di conseguenza, le persone. Secondo il rapporto dell’Istat Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19 , condotto tra l’8 e il 29 maggio 2020, la crisi economica causata dalla pandemia ha effetti di medio periodo per quasi nove aziende su dieci, e oltre la metà delle imprese (51,5%) prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese previste fino alla fine del 2020. Tra marzo e aprile 4 imprese su 10 hanno registrato oltre il 50% di fatturato in meno. Le microimprese (3-9 addetti) sono quelle più coinvolte nella sospensione delle attività (COVID: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

L’impegno per le aziende

Tra queste BNL, che ha stanziato un plafond di 10 miliardi di euro per il rilancio delle aziende. “Fare impresa oggi significa non solo affrontare delle nuove sfide, ma anche avere il coraggio di fare dei cambiamenti che possano sostenere il rilancio - ha detto Andrea Munari, Amministratore Delegato e Direttore Generale BNL, Responsabile BNP Paribas per l’Italia -. Anche in questa fase il nostro ruolo è essere al fianco dei nostri clienti, famiglie e imprese, e per farlo anche noi siamo cambiati. Ciò che non cambia è il nostro impegno, rinforzando ancora di più la relazione e la fiducia: il coraggio degli imprenditori, la professionalità dei nostri consulenti e la solidità del Gruppo BNP Paribas sono la nostra forte risposta per il rilancio del Paese. Ripartiamo insieme: noi ci siamo”.

Grazie al plafond di 10 miliardi di euro, le aziende capo-fila potranno garantire i propri fornitori e i distributori, aiutando realtà imprenditoriali più deboli. Inoltre, già nelle prime fasi dell’emergenza BNL aveva lanciato per le imprese una moratoria di 6 mesi per i finanziamenti in essere e in regolare ammortamento.

Parte di questo plafond è destinato anche allo Small business. Tra le misure, oltre a quelle del Decreto Liquidità, la sospensione per 6 mesi del pagamento delle rate dei finanziamenti a breve e medio termine e finanziamenti a condizioni agevolate per i liberi professionisti. Ogni impresa è l’inizio di tante storie e di nuove imprese che hanno bisogno, in questo delicato momento, di sostegno, specie da parte di chi può dare loro degli strumenti reali e concreti per ripartire.