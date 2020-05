Spread Btp/Bund apre a 187 punti oggi 29 maggio

Venerdì 9 maggio il differenziale ha aperto a 187 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 184 di giovedì. Avvio di giornata negativo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede lo 0,86%

Apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, venerdì 29 maggio, all'avvio ha segnato 187 punti base, contro i 184 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,45% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in calo sulla scia dell'andamento dei mercati in Asia. Il Ftse Mib in apertura cede lo 0,86% a quota 18.192. I listini in Europa sono tutti impostati al ribasso. L'indice Cac-40 a Parigi cede in avvio lo 0,78% a quota 4.733 punti, a Londra il Ftse-100 si posiziona a quota 6.218 mentre a Francoforte il Dax cede l'1,12% a quota 11.649

L’andamento del 28 maggio



Il 28 maggio, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 184 punti base, in calo dall'apertura a 189, e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,42% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo all'indomani del Recovery Fund annunciato dall'Ue. Il Ftse Mib ha segnato un +2,46% a 18.351 punti, su livelli vicino al 9 marzo scorso, ossia all'inizio del lockdown. Anche le altre Borse europee hanno chiuso positive. Londra sale dell'1,21% con il Ftse 100 a 6.218 punti. Parigi ha registrato invece un +1,76% con il Cac 40 a 4.771 punti e Francoforte un +1,06% con il Dax a 11.781 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).