Spread Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund oggi 1 giugno

Avvio di settimana in leve calo per lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ): oggi, lunedì 1 giugno, ha aperto a 190 punti base, rispetto ai 192 della chiusura di venerdì 29 maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,47% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD ). Apertura in rialzo per la Borsa di Milano: +1,3%.

L'andamento del 29 maggio

Venerdì 29 maggio, lo spread aveva chiuso in rialzo a 192 punti base, dopo che in avvio aveva segnato 187 punti base, contro i 184 della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale del Tesoro si era attestato all'1,47%. Chiusura in negativo per la Borsa di Milano: dopo aver aperto in calo dello 0,86% a quota 18.192, l'indice Ftse Mib aveva terminato perdendo lo 0,84% a 18.197 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Fine settimana in rosso anche per le altre principali Borse europee: la peggiore era stata Londra (-2,53%) a 6.061 punti, seguita da Madrid (-1,77%) a 7.096 punti, Francoforte (-1,65%) a 11.586 punti e Parigi (-1,59%) a 4.695 punti.