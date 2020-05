Spread Btp/Bund apre a 208 punti oggi 25 maggio

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 25 maggio, all'avvio ha segnato 208 punti base, stesso livello della chiusura di venerdì (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 22 maggio

Venerdì 22 maggio lo spread aveva aperto a 211 punti base, stabile rispetto ai 210 punti della chiusura di giovedì. Poi aveva terminato a quota 208, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,59%. Piazza Affari, dopo un avvio di seduta negativo, era riuscita a risalire e chiudere in rialzo: il Ftse Mib aveva guadagnato l'1,34% a 17.316 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura debole per le altre principali Borse europee. La migliore era stata Madrid (+0,17%%) a 6.697 punti, seguita da Francoforte (+0,07%) a 11.073 punti, Parigi (-0,02%) a 4.444 punti e Londra (-0,4%) a 5.993 punti.