Spread Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund oggi 22 maggio

Lo spread tra Btp e Bund ( COS'È ), venerdì 22 maggio, ha aperto a 211 punti base, stabile rispetto ai 210 della chiusura di giovedì 21 maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,6% ( L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD - L'ANDAMENTO DEL 21 MAGGIO ). Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede l'1,07% a 17.008 punti. Apertura in rosso anche per le principali Borse europee. Londra cede l'1,67% 5.914 punti, Parigi l'1,43% a 4.381 punti e Francoforte l'1,53% a 10.896 punti.

L'andamento del 21 maggio

approfondimento

Spread, cos'è e cosa significa

Giovedì 21 maggio, lo spread ha chiuso a 210 punti base, in lieve calo rispetto all'apertura a 212. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,60%. Rimbalzo mancato per la Borsa di Milano: Il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,78% a 17.079 punti. Anche le altre Borse europee hanno concluso in negativo: Parigi ha chiuso a 4.445 punti (-1,15%), a Francoforte il Dax ha perso l'1,4% a 11.065 e Londra si è fermata in calo dello 0,86% a 6.015 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).