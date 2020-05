Coronavirus Italia, Landini: “Dobbiamo riprogettare il Paese”

“Il Paese pre-Covid non era affatto il mondo dei sogni. Non si tratta di tornare indietro ma di cambiare per andare avanti”. A dirlo è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che, intervistato da Repubblica, per il post emergenza coronavirus parla di “riprogettare il Paese e l'Europa” pensando a un’Italia “che abbia al centro un nuovo Stato sociale, il rispetto dell'ambiente, un uso intelligente delle tecnologie digitali, un rapporto diverso tra imprese e lavoro, una stagione, infine, di investimenti pubblici” (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE - GRAFICHE).