Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 27 aprile, ha chiuso a 221 punti base, contro i 218 dell'apertura e i 231 della chiusura di venerdì 24. Il rendimento del decennale del Tesoro scende all'1,75% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha aperto la settimana in deciso rialzo, così come le altre Borse europee. A Milano il Ftse Mib ha guadagnato il 3,09% a 17.380 punti. Hanno chiuso in positivo anche le altre principali Borse europee: la maglia rosa è andata a Francoforte (3,13%) a 10.659 punti, seguita da Parigi (+2,55%) a 4.505 punti, Madrid (+1,78%) a 6.731 punti e Londra (1,34%) a 5.829 punti.

L'andamento del 24 aprile

La scorsa settimana, venerdì 24 aprile, lo spread aveva chiuso in calo a quota 231. In apertura il differenziale aveva segnato 255 punti base, in netto rialzo rispetto ai 241 della chiusura di giovedì. Poi aveva iniziato a scendere, segnando a fine mattinata 243 punti e infine 231, con il rendimento del decennale italiano pari all'1,83%. La Borsa di Milano e le altre piazze europee avevano chiuso in calo una giornata negativa sin dall'inizio. Piazza Affari aveva fatto segnare a fine giornata un -0,89% con l'indice Ftse Mib a 16.858 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). A Londra il Ftse 100 aveva perso l'1,28% a 5.752 punti, a Parigi il Cac 40 aveva ceduto l'1,30% a 4.393 punti mentre a Francoforte il Dax aveva lasciato sul terreno l'1,69% a 10.336 punti.