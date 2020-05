Venerdì 17 aprile il differenziale ha aperto a 224 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 230 di giovedì 16, e ha terminato a 226. Piazza Affari ha concluso la settimana in rialzo: il Ftse Mib ha guadagnato l'1,71% a 17.055 punti

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 17 aprile, ha aperto a 224 punti base - in calo rispetto ai 230 della chiusura del giorno precedente - e ha poi chiuso a 226 con il rendimento del titolo decennale italiano pari all'1,78% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha concluso la settimana in rialzo: il Ftse Mib ha guadagnato l'1,71% a 17.055 punti. Termine di seduta positivo anche per le altre principali Borse europee. La migliore è stata Parigi (+3,42%) a 4.499 punti, seguita da Francoforte (+3,15%) a 10.625 punti, Londra (+2,82%) a 5.786 punti e Madrid (+1,66%) a 6.875 punti.

L'andamento del 16 aprile

Ieri, giovedì 16 aprile, lo spread aveva aperto a 229,8 punti base, contro i 235 della chiusura di mercoledì. In mattinata il differenziale era tornato per poco tempo sotto la soglia dei 220 punti, a 218, ma poi era risalito e aveva chiuso a 230. Il rendimento del decennale del Tesoro si era attestato all'1,82%. Chiusura positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib aveva segnato un aumento dello 0,29% a 16.768 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Giornata nervosa, invece, per le altre principali Borse europee, che comunque avevano chiuso attorno alla parità: Londra aveva segnato un rialzo finale dello 0,55% e Francoforte dello 0,21%, mentre Parigi aveva chiuso in calo frazionale dello 0,08%. Più debole Madrid: -0,48% finale.