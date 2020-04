Nel decreto Cura Italia varato dal Governo il 16 marzo per sostenere economicamente lavoratori dipendenti e autonomi durante l'emergenza coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE), erano previsti indennizzi per le partite IVA fino a 600 euro. Ma nel decreto successivo si spiega che devono essere escluse da questo bonus le partite Iva iscritte a casse private che percepiscono una pensione, e quelle che lavorano anche da dipendenti.

Escluso totalmente chi percepisce una pensione o solo chi ne ha una diretta?

Come sottolinea il Sole 24 Ore, non è chiaro se sia escluso chi percepisce una pensione in generale o solo chi percepisce una pensione diretta. Ogni cassa, inoltre, sta agendo in modo autonomo nel gestire le domande, alcune erogando già i bonus, altre bloccandole in attesa di ulteriori chiarimenti. Il consiglio è quindi di consultare il sito della propria cassa per avere degli aggiornamenti più recenti.