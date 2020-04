Secondo l’ultimo rilevamento Istat, relativo al periodo 2018-2019, al Sud quattro famiglie su dieci non hanno computer o tablet in casa. Sono i risultati dell’indagine "Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi", che mostrano un'Italia poco connessa e con una scarsa distribuzione di mezzi tecnologici, divenuti indispensabili soprattutto durante l'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Nell’intero Paese sono il 33,8% le famiglie prive di questi strumenti, un dato che scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore, ma solo per il 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un pc o un tablet.

Al Sud il 14,1% ha pc per tutti i componenti

Nel Mezzogiorno la percentuale di famiglie senza un computer o un tablet supera il 41%, e arriva a toccare il 44% e il 46% in Sicilia e Calabria. Un dato aggravato dal fatto che un ulteriore 26,6% delle famiglie ha a disposizione un numero di pc e tablet per meno della metà dei componenti. Solo il 14,1% può garantire un dispositivo per ogni componente della famiglia.

Al Nord il 70% ha almeno un pc

Nelle regioni del Nord sale la percentuale delle famiglie con a casa almeno un computer e a Trento, Bolzano e in Lombardia tocca il 70%. Al centro lo stesso dato è stato rilevato solo nel Lazio. La quota delle famiglie del settentrione in cui tutti i componenti hanno almeno un pc sale invece al 26,3%.