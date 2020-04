Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 1 aprile, all'avvio ha segnato 201 punti base, contro i 197 della chiusura del giorno precedente (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Dopo l'avvio, il differenziale è sceso a quota 191, con il tasso di rendimento del decennale italiano all'1,47%. Piazza Affari ha aperto in rialzo: l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,7%. Positive, in avvio, anche le altre Borse europee che hanno aperto in rialzo con la riflessione della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen in una lettera su Repubblica in cui fa il punto sugli ultimi interventi. Parigi ha segnato +0,87%, Madrid +0,83%, Francoforte +0,45% e Londra +0,55%.

L’andamento dell'1 aprile

Mercoledì 1 aprile, lo spread aveva chiuso la giornata a 197 punti base, in calo rispetto ai 199 della chiusura di martedì, con il rendimento all'1,50% a fine giornata. Lo spread aveva aperto in rialzo a 202 punti base e nel corso della mattinata era salito fino a sfiorare 210 punti. Giornata negativa quella di ieri per la Borsa di Milano: Piazza Affari ha chiuso in calo a -2,97%, dopo aver aperto a -2,64% Mercoledì da dimenticare anche per gli altri mercati europei tutti in forte perdita: Parigi (-4,3%), Francoforte (-3,94%), Londra (-3,83%) e Madrid (-2,8%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 02 aprile 2020 ore 09:40