Apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, martedì 31 marzo, all'avvio ha segnato 199 punti base, contro i 197 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,49% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).



L’andamento del 30 marzo

Lunedì 30 marzo lo spread aveva chiuso la giornata a 197 punti base, in deciso aumento rispetto ai 180 della chiusura di venerdì scorso, con il rendimento è all'1,47%. Lo spread aveva aperto in rialzo a 186 punti base e nel corso della mattinata era salito fino a 196 punti, dopo le dichiarazioni del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni sulla possibilità di condivisione del debito, fino a toccare quota 199. Dopo una giornata altalenante, Piazza Affari aveva chiuso in leggero rialzo guadagnando lo 0,3%. Ma nel corso della seduta il Ftse Mib, dopo un'apertura leggermente positiva, era crollato arrivando a cedere il 3%. Poi di nuovo un recupero, con una riduzione delle perdite a -0,57%, e un nuovo calo a -1,5%. Dopo i cali avuti in giornata, chiusura in positivo per Londra (+1,1%), Parigi (+0,6%) e Francoforte (+1,9%). Unica Borsa europea negativa tra le maggiori è stata Madrid, che ha accusato un calo dell'1,1% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).