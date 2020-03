Sarà rivisto, forse con un decreto ministeriale già in giornata, l’elenco delle attività produttive che potranno rimanere aperte nonostante la serrata imposta dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). È stato infatti raggiunto un accordo tra l’esecutivo e sindacati nel corso del confronto conclusivo convocato oggi per trovare un’intesa sui settori da considerare strategici ed essenziali per il funzionamento del Paese. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, al termine del colloquio con i ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno detto che è stato fatto “un grande lavoro comune ottenendo un ottimo risultato nella direzione di tutelare la salute di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini”. (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE)

Barbagallo: “Elenco attuale è troppo esteso”

L’obiettivo dei sindacati era quello di ridurre la lista delle attività produttive essenziali, e dunque destinate a rimanere operative, allegata al decreto del presidente del Consiglio dello scorso 22 marzo. Il disaccordo sulle voci presenti nell'elenco ha fatto anche scattare alcuni scioperi, tra cui quelli in corso nell'industria metalmeccanica di Lombardia e Lazio. Per questo le tre principali sigle sindacali già ieri avevano avviato colloqui in videoconferenza con l'esecutivo. “L’elenco presentato pochi giorni fa dal governo era troppo esteso: secondo noi, molte di quelle attività andavano sospese per porre un argine al diffondersi del contagio da Covid-19 - ha commentato in una pausa dal confronto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo -. Alcune produzioni in questa fase non sono così necessarie”.

Data ultima modifica 25 marzo 2020 ore 15:02