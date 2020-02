Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, lunedì 24 febbraio, all'avvio ha segnato 145 punti base, contro i 134 della chiusura di venerdì 21. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,98% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). L'aumento è legato ai timori per la diffusione del coronavirus nel Nord Italia. I Btp ora fanno peggio dei titoli greci, a 139,8 punti base dal Bund, con un rendimento dello 0,93%. Sull'onda dell'espansione del coronavirus, Piazza Affari apre pesante. Il Ftse Mib cede in avvio il 3,5%. Avvio di seduta in forte calo per le Borse europee. Londra alle prime battute lascia sul terreno il 2%, Parigi arretra del 2,55% mentre Francoforte perde il 2,56%.

L’andamento del 21 febbraio

Venerdì 21 febbraio lo spread ha chiuso poco mosso a 134 punti base, con il rendimento del decennale italiano pari allo 0,91%. Il differenziale in mattinata aveva aperto a 135, stabile rispetto alla chiusura di giovedì. Giornata in rosso per la Borsa di Milano: dopo un avvio in calo, Piazza Affari ha concluso ancora in ribasso: il Ftse Mib ha perso l'1,22% a 24.773 punti. Termine di seduta in rosso anche per le altre principali Borse europee. La peggiore è stata Francoforte (-0,62%) a 13.579 punti, seguita da Parigi (-0,54%) a 6.029 punti, Madrid (-0,45%) a 9.886 punti e Londra (-0,44%) a 7.403 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).