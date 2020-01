Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, mercoledì 29 gennaio, all'avvio ha segnato 136 punti base, contro i 137,2 della chiusura di martedì 28. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,99% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).

L’andamento del 28 gennaio

Il 28 gennaio, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso in calo a 137,2 punti, dopo un'apertura a 141, e con il tasso di rendimento del decennale italiano all'1,02%. Seduta fortemente positiva per la Borsa di Milano, la migliore in Europa: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 2,61% a 24.027 punti, recuperando ampiamente tutte le perdite del giorno precedente. Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno concluso tutti in positivo: Londra è salita dello 0,99%, Parigi dell'1,07% e Francoforte dello 0,89%.